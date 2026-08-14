Çeltikçi'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Ağustos tarihinde Çeltikçi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Kullanmak" suçları kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, operasyon çerçevesinde 2 bin 156 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı