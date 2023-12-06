Burdur'da Jandarma Operasyonu: 6 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık asayiş uygulamalarında 6 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 25 olayda 30 şüpheli tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. Ayrıca yapılan sorgulamalarda aranan şahıslar ve araçlar da yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 25 olayda 30 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 23 bin 560 şahıs sorgulamasında 28 aranan şahıs, 12 bin 576 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "2863 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö.Ş., "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR