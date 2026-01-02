Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

Burdur'da kilit parke üretim tesisinde bir işçi pres makinesine sıkışarak yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kilit parke üretim tesisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tesiste işçi olarak çalışan M.Ç. (48), çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle vücudunun bir kısmını pres makinesine kaptırdı. Durumun fark edilmesi üzerine M.Ç. arkadaşlarının yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin vücudunda kırıklar tespit edilirken Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR