Burdur'da iki otomobil çarpıştı, motoru fırlayan aracın sürücüsü ağır yaralandı

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Burdur'da iki otomobilin çarpışmasının ardından kontrolden çıkan araç, dükkana çarparak yeniden yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırlarken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A.K. idaresindeki 15 ACC 588 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.T. yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki dükkana çarptıktan sonra yeniden yola döndü. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasında kalırken dükkanda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada 15 ACC 588 plakalı otomobilin sürücüsü N.A.K. ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı