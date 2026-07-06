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Husumetlisinin iş yerinin camlarını kırdı, emniyete gidip teslim oldu

Husumetlisinin iş yerinin camlarını kırdı, emniyete gidip teslim oldu
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Burdur'da husumetlisinin iş yerine taşla saldırarak camlarını kıran şüpheli, polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da husumetlisinin iş yerine taşla saldırarak camlarını kıran şüpheli, polise giderek teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Y., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahsın iş yerine geldi. Bir süre iş yerinin önünde bağıran R.Y., daha sonra eline aldığı taşlarla iş yerinin camlarını kırdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden R.Y., iş yerine zarar veren kişinin kendisi olduğunu söyleyerek teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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