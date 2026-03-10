Haberler

Burdur'da helikopter destekli trafik denetiminde 684 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Güncelleme:
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli trafik denetiminde 684 araç ve sürücüsünü kontrol etti. 38 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Burdur'da trafik ekipleri tarafından helikopter destekli havadan denetimlerinde 684 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 38 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüren Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla 9 Mart tarihinde il genelinde helikopter destekli uygulama yaptı. Havadan yapılan denetimlerde özellikle hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri kontrol edildi. Yapılan uygulamada 684 araç ve sürücüsü denetlenirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

