Burdur'da helikopter destekli trafik denetimi: 125 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, helikopter destekli uygulama ile 125 araç ve sürücüsünü denetledi. Yapılan kontrollerde 1 sürücüye idari para cezası verildi.

Burdur'da trafik ekipleri tarafından helikopter destekli havadan denetimlerinde 125 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüren Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla 23 Şubat tarihinde il genelinde helikopter destekli uygulama yaptı. Havadan yapılan denetimlerde özellikle hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri kontrol edildi. Yapılan uygulamada 125 araç ve sürücüsü denetlenirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
