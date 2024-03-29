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Burdur'da hayvan otlatma kavgası: 1 kişi tüfekle yaralandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, İbecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. ( 31) ile Ş.G. (47) arasında arazide hayvan otlatma konusundan tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine taş ile saldırdı ardından Ş.G. eve giderek aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yaralanan G.G. köylüler tarafından araç ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından Ş.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölhisar Jandarma Burdur Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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