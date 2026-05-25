Burdur'da kontrolden çıkan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı

Burdur'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karakent - Kavacık köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafetin Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Zühre Ö. ve Büşra Dilara Ö. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarılırken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı