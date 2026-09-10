Haberler

Burdur’da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Burdur’da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’da hafif ticari araç ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayça Y. yönetimindeki 26 AIB 962 plakalı hafif ticari araç ile Şaban Ü. idaresindeki 07 TEF 81 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gürsel Y., Asya Y., Aysun A. ve Pelin D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hafif olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Süleymancılar dosyası o ülkeye uzandı! Türkiye'den kritik hamle
Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

İç savaş yeniden alevlendi! Ülke haritası 24 saat içinde değişti
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede

İlk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı bomba
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor