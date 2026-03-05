Haberler

Burdur'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Burdur'da 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Burdur'da 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yaralı yakınını canlandıran öğrencilerin oyunculuğu gerçeğini aratmadı.

Burdur'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği Kemer ilçesinde 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem anında çök-kapan-tuttun uygulamasını yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin koordinasyonunda okul dışına çıkarak güvenli alanda toplandı. Deprem esnasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, sınıfta mahsur kalan öğrenci ekipler tarafından kurtarıldı. Tatbikatta yaralı yakınını canlandıran öğrenciler ise ekiplere zorluk çıkararak, yakınları enkaz altında kalmış gibi ağladı.

"Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor"

Burdur İl Milli Eğitim Müdür Necmeddin Dinç, "Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu farkındalığını oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda alınacak olan tedbirleri çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bugün de burada özellikle deprem farkındalığı oluşturmak üzere toplandık. Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu anlamda bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdik" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
