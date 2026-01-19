Haberler

Burdur'da 17 yaşındaki gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Burdur'da iki genç arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralanırken, diğeri darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'da iki gencin kavgasında biri bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darbetti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
