Haberler

Burdur'da evine gelen adamı öldüren genç tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da evine gelen Hasan Akay ile tartışan Ali Ç., önce darp ettiği ardından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Burdur'da evine gelen adamı öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. (21), evine gelen Hasan Akay (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Ç.'nin, Akay'ı ev içerisinde darbettiği, ardından evden çıkan Akay'a av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Akay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü

Burası Afrika'nın çölleri değil Türkiye! Şehir merkezinde görüntülendi
Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi öldü

Daha 24 yaşındaydı! Sonu çok korkunç oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Anne restoranı bastı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu