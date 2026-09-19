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Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde büyük hasar oluştu

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Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde büyük hasar oluştu
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Burdur'un Necati Bey Mahallesi Düzlük Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük hasar oluşan yangın mahallede tedirginliğe neden olurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'da bir ikamette çıkan yangın, mahallede tedirginliğe neden olurken ikametten yükselen dumanlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Necati Bey Mahallesi Düzlük Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. İkametten yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının büyümemesi için müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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