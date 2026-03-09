Eski karısını bacağından pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından kolundan vuruldu

Haberler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde eski eşini pompalı tüfekle bacağından yaralayan Fatih K., kadının gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. tarafından kolundan vuruldu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde eski eşini bacağından pompalı tüfekle yaralayan şahıs, kadının gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi tarafından tüfekle kolundan vuruldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. (45) eski eşi Nuray E.'nin (41) çalıştığı iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. (55) de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
