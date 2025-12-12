Haberler

Burdur'da güvenlik güçlerine 56 yeni araç teslim edildi

Burdur'da düzenlenen törenle, emniyet ve jandarma teşkilatlarına toplam 56 yeni hizmet aracı teslim edildi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bu araçların güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla alındığını belirtti.

Burdur'da emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan 56 yeni hizmet aracı, Burdur Gölü kıyısında düzenlenen törenle teslim edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne 36, İl Jandarma Komutanlığına 20 olmak üzere toplam 56 yeni hizmet aracı düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi. Düzenlenen törende konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, emniyet ve jandarma birimleri tarafından kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış 10 yaş ve üzeri araçların yenilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Birimlerimiz tarafından sunulan güvenlik ve asayiş hizmetlerinin gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı etkinlik ve kalitesinin artırılması amacı ile alımı yapılan 9 bin 200 aracın İstanbul ilinde dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Alımı yapılan araçlardan İl Jandarma Komutanlığımıza 20 ve İl Emniyet Müdürlüğümüze 36 olmak üzere toplam 56 araç ilimizde kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunulmuştur. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tören, konuşmanın ardından dua edilmesi ve araçlar tarafından oluşturulan kortej geçişi ile son buldu. Törene; İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, hayırseverler, polis ve jandarma personelleri katıldı. - BURDUR

title