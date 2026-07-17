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Burdur'da elektrikli araç devrildi: 1 yaralı

Burdur'da elektrikli araç devrildi: 1 yaralı
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Burdur-Karamanlı kara yolunda elektrikli aracın devrilmesi sonucu sürücü F.Ç. hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da elektrikli aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur-Karamanlı kara yolu Kent Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. (67) idaresindeki 15 AEH 046 plakalı elektrikli araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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