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Burdur'da ekimde 286 trafik kazası kaydedildi, 5 kişi öldü, 304 kişi yaralandı

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Burdur'da ekimde 286 trafik kazası kaydedildi, 5 kişi öldü, 304 kişi yaralandı
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Burdur'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde ekim ayında 286 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı. 2026 yılının 10 aylık döneminde ise trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 286 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı. 2026 yılının 10 aylık döneminde ise trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Burdur'da polis ekiplerinin ve jandarma sorumluluk alanında ekim ayında toplam 286 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 112'si ölümlü-yaralamalı kaza, 174'ü ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 304 kişi de yaralandı.

Burdur'da bu yılın 10 aylık döneminde ise polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk bölgesinde bin 448 ölümlü-yaralamalı, bin 4 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 52 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 433 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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