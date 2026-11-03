Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da ekim ayındaki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da ekim ayındaki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’da ekim ayında silah ve alkollü içki kaçakçılığı ile dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı; operasyonlarda ruhsatsız silah, kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da ekim ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında ekim ayı boyunca silah kaçakçılığı, alkollü içki kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 adet 7,65 milimetre, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 adet 7,65 milimetre ve 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 kılıç, 2 kama, 2 bıçak ve 15 litre kaçak içki bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçiyor? Sessizliğini bozdu
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!