Burdur'da Eğitim Uçağı Baraja Düştü, Çiftçi Pilotları Kurtardı

Burdur'un Karacaören Barajı'nda deneme uçuşu yapan bir eğitim uçağı, su almaya çalışırken kalkış yapamayarak kaza kırıma uğradı. Biri Türk, diğeri İspanyol olan iki pilotu, kendi teknesiyle kıyıya çıkaran çiftçi Ali Gökmen, "Yanlarına gittiğimde bitkin haldeydiler. Tekneme aldım ve kıyıya ulaştırdım. Bu benim vatandaşlık görevim. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Olay, saat 11.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarındaki Karacaören Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden havalanan eğitim uçağı, barajdan su almak için deneme uçuşu yaptığı sırada kalkış yapamayarak kaza kırıma uğradı. İçinde bulunan 75 yaşındaki İspanyol Enrique Torres Verdur ve 52 yaşındaki Türk pilot Aydıner Çıldır, kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine balıkçı teknesiyle giden çiftçi Ali Gökmen, pilotları sudan alarak kıyıya çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan pilotlar daha sonra hastaneye sevk edildi.

Burdur Valiliği'nden açıklama

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 11.05 sıralarında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde deneme uçuşu yapan bir eğitim uçağının, Karacaören Barajı'nda su alma esnasında kalkış yapamadığı belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol iki pilotun balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Pilotların tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

"Uçak ters dönmüş şekilde barajın üzerinde duruyordu"

Olay anında bahçesinde olduğunu söyleyen çiftçi Ali Gökmen, "Benim karşı kıyıda bahçem var. Hasat yaparken her gün uçakların uçuşlarını görüyoruz, meraklı olduğumuz için de iniş ve kalkışlarını izliyoruz. Bugün de bu uçağın inişinde bir terslik olduğunu fark ettim. Hemen kayığıma binip olay yerine doğru gittim. Yaklaşırken bir helikopter bana yukarıdan işaret yaptı. Kaza yerine vardığımda pilotların can yelekleriyle suyun üzerinde olduklarını gördüm. Uçak ise ters dönmüş halde barajın üzerinde duruyordu" dedi.

"Pilotları teknemle sağ salim kıyıya çıkardım"

Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Gökmen, "Onları tek tek tekneme aldım. İkisi de sadece kendilerinin olduğunu söyledi. Birisi yabancı, diğeri Türk'tü. Kıyıya doğru giderken ambulansın geldiğini gördüm ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Olay yerine gitmem yaklaşık 15 dakika sürdü. Pilotları aldığımda oldukça yorgun ve bitkin haldeydiler. Teknemden de sağ salim çıkardım. Vatandaş olarak üzerime düşeni yaptım, gurur duyuyorum. Bir daha olsa yine yaparım. Allahtan kendi imkanlarıyla kokpitten çıkabilmişler, yoksa kurtulmaları imkansız olurdu. Çok şükür ikisinin de durumu iyiydi" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, pilotların tekneden kıyıya çıkarılış anları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - BURDUR