Haberler

Burdur'da Çırkıcak Dağında Yangın Çıktı

Burdur'da Çırkıcak Dağında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınyayla ilçesindeki Çırkıcak Dağında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sabah saatlerinde başladı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde Çırkıcak Dağında bulunan çalılık alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulundu.

Yangın, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesinde Çırkıcak Dağında bulunan 1 dekarlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki yerleşim yerinden dumanların gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alan olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken bölgeye ulaşan ekipler yangının büyümemesi için gerekli önemleri aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.