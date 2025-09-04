Burdur'da Çırkıcak Dağında Yangın Çıktı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde Çırkıcak Dağında bulunan çalılık alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulundu.

Yangın, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesinde Çırkıcak Dağında bulunan 1 dekarlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki yerleşim yerinden dumanların gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alan olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken bölgeye ulaşan ekipler yangının büyümemesi için gerekli önemleri aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURDUR