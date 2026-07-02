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Burdur'da caminin yanında yakalanan yılan, doğal yaşam alanına salındı

Burdur'da caminin yanında yakalanan yılan, doğal yaşam alanına salındı
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Burdur'da Şirinevler Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nin yanında bulunan yılan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Burdur'da caminin yanında bulunan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Fatih Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından caminin yanında yılan bulunduğu ihbarı üzerine adres itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yılan yakalandı. Daha sonrasında yılan ekipler tarafından doğal yaşam alanına salındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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