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Burdur'da baraja giren genç kayboldu

Burdur'da baraja giren genç kayboldu
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Burdur'un Bucak ilçesinde Onaç Barajı'nda yüzerken gözden kaybolan genç için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yüzmek için girdiği Onaç Barajı'nda kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bucak ilçesinde bulunan Onaç Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barajda yüzdüğü esnada suyun içinde gözden kaybolan genci yakınları kurtarmaya çalıştı. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kaybolan kişiye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Olay yerinde ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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