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Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni bulundu
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Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için girdiği Onaç Barajı'nda kaybolan İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni, yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda dalgıç ekipleri tarafından bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için girdiği Onaç Barajı'nda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bucak ilçesindeki Onaç Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla baraja giren İbrahim Bozkurt (30), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı arama sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri barajda arama çalışması başlattı. Kıyıda endişeli bekleyişini sürdüren yakınlarının umutlu bekleyişi, yaklaşık 3 saat sonra acı haberle son buldu. Dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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