Haberler

Burdur'da bahçede çalışan adam hayatını kaybetti

Burdur'da bahçede çalışan adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünde bahçede çalışan 54 yaşındaki Ünal Acar, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Acar'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünde bahçede çalışan 54 yaşındaki adam ölü halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Acar (54), bahçede çalıştığı sırada yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin tarafından yapılan incelemenin ardından Acar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'in yeni planı, 'Barış yakın' diyen Trump'ı terse düşürdü

Trump erken konuşmuş! Putin'in planı o sözleri terse düşürecek cinsten
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu