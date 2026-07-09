Burdur'da bahçede çalışan adam hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünde bahçede çalışan 54 yaşındaki adam ölü halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Acar (54), bahçede çalıştığı sırada yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin tarafından yapılan incelemenin ardından Acar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı