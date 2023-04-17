Burdur'da aranan 42 firari tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayının ilk yarısında yapılan asayiş uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 42 firari tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayının ilk yarısında yapılan asayiş uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 42 firari tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Nisan-14 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında; 3 adet kesici alet (bıçak-pala), 2 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve toplamda 4 şahıs hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 10 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 48 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 39 şahıs tutuklandı, 9 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan "parada sahtecilik" suçundan 16 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR