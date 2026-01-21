Haberler

Burdur'da aranan 14 şahıs tutuklandı

Burdur'da aranan 14 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan toplam 14 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ile huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla; Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılıkları koordinesinde 01-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan Ç.Ç., R.K., S.S., N.Ç., E.K., G.D., A.D., M.K., A.S., M.Ö., A.K., M.Ö., Ü.M. ve E.A. isimli toplam 14 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp 'otopark bariyeri' oldu

Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp "otopark bariyeri" oldu