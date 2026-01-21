Burdur'da aranan 14 şahıs tutuklandı

Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ile huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla; Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılıkları koordinesinde 01-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan Ç.Ç., R.K., S.S., N.Ç., E.K., G.D., A.D., M.K., A.S., M.Ö., A.K., M.Ö., Ü.M. ve E.A. isimli toplam 14 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR