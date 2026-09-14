Burdur’da araç yangını otluk alana sıçradı: 2 bin metrekare alan yandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik alan zarar görürken araç hurdaya döndü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeşilova ilçesi Dereköy-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevler, kısa sürede yol kenarındaki kuru otlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın ve otluk alana yayılan alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik otluk alan zarar görürken, alev alan araçta da hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı