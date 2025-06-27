Burdur'da Araç ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Burdur'da Araç ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde çalınan 2 araç ve 1 motosikletin şüphelisi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 araç ve 1 motosikletin çalınması ile 5 araca zarar verilmesi olayının şüphelisi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 24 Haziran günü 2 araç ve 1 motosikletin çalındığı, ayrıca 5 araca zarar verildiği yönünde gelen ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan titiz araştırmalar neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen M.T. isimli şüpheli, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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