Burdur'da Araç ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 araç ve 1 motosikletin çalınması ile 5 araca zarar verilmesi olayının şüphelisi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 24 Haziran günü 2 araç ve 1 motosikletin çalındığı, ayrıca 5 araca zarar verildiği yönünde gelen ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan titiz araştırmalar neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen M.T. isimli şüpheli, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR