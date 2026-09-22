Haberler

Burdur'da apartman dairesinde boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki boya ustası öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da apartman dairesinde boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki boya ustası öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da bir apartman dairesinde boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki boya ustası hayatını kaybetti. Yakınlarının adrese gelmesiyle cansız bedeni bulunan ustanın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'da bir apartman dairesinde boya yaptığı sırada fenalaşan 55 yaşındaki boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki boya ustası Mehmet Mutlu, apartmanın 3'üncü katındaki dairede boya yaptığı sırada fenalaştı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının adrese gelmesi üzerine Mutlu'nun cansız bedeni ile karşılaşırken ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından dairede yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi