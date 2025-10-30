Burdur'da Anten Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Tamirci

Burdur'da anten tamir ederken çatıdan düşen televizyon tamircisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Özgür Mahallesi Tabak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon ve radyo tamircisi Ramazan Evcil (61), dükkanın bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısında anten tamir ettiği sırada dengesini kaybetti. Evcil, apartmanın bahçesinde bulunan tek katlı deponun çatısından içeriye düştü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından deponun kapısı açılırken içeriye giren ekipler Evcil'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR