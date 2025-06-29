Burdur'da Anız Yangını: 30 Dönüm Arazi Yandı

Burdur'da Anız Yangını: 30 Dönüm Arazi Yandı
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Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünde çıkan anız yangınında 30 dönüm arazi ve birçok ağaç zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünde gece saatlerinde çıkan anız yangınında 30 dönüm arazi ve onlarca ağaç yandı.

Yangın saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Askeriye köyü altı Bağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuru otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki ağaçlık alana yayıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin araç ve 9 kişilik ekip ile müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Yangında yaklaşık 30 dönümlük alanın ve onlarca ağacın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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