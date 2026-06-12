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Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille ile çarpıştı

Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille ile çarpıştı
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Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Polisin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi, ehliyetine 6 ay el konuldu ve 30 bin lira ceza kesildi.

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde motosiklet sürücüsü 0.96 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi Deliktaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 15 AAH 975 plakalı motosiklet ile E.E.'nin kullandığı 15 AF 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada polis ekipleri motosiklet sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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