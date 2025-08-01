Burdur'da Alev Alan Tır Kulanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Alev Alan Tır Kulanılamaz Hale Geldi
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak tır tamamen yandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Tekkeköy mevkisi D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Y. (49) idaresindeki 06 CNU 487 plakalı tırın motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırdaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Tamamen yanan tır kullanılamaz hale gelirken otluk alan sıçrayan alevler de itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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