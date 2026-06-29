Burdur'da abartı egzoz kullanılan 2 araç trafikten men edildi

Burdur'da polis ekiplerince çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde abartı egzoz kullandığı tespit edilen 2 araç, 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücülere ise toplam 32 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevre huzurunu bozan ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Rutin trafik uygulamaları çerçevesinde yapılan kontrollerde, teknik mevzuata aykırı şekilde abartı egzoz kullandığı belirlenen 2 araç hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde tespit edilen araçlar 1 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, araç sürücülerine toplam 32 bin lira idari para cezası kesildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı