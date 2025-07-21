Burdur'da 78 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde evinde yalnız yaşayan Hatice Kanrıcı'dan (78), sabah saatlerinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinde kapısı açılan eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kanrıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR