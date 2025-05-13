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Burdur'da 76 Yaşındaki Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Burdur'da 76 Yaşındaki Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Burdur'da yaya geçidi bulunmayan yerden karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki bir adama otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da karşıdan karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki bir yayaya otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Konak Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidi bulunmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü A. (76), cadde üzerinde seyir halinde olan Fatma D. yönetimindeki 20 DM 027 plakalı Fiat marka otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şükrü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Fatma D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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