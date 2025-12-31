Burdur'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde, 74 yaşındaki Ayşe Kılıç'ın cansız bedeni eşi tarafından evde bulunarak sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Burdur'da eşinin ulaşamadığı 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Kılıç'tan (74) haber alamayan eşi durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları Ayşe Kılıç'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni morga götürüldü. - BURDUR
