Burdur'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da eşinin ulaşamadığı 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Kılıç'tan (74) haber alamayan eşi durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları Ayşe Kılıç'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni morga götürüldü. - BURDUR