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Bucak'ta Üç Katlı Binada Yangın Paniği

Bucak'ta Üç Katlı Binada Yangın Paniği
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Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Konak Mahallesi 2721 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Binadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki dairede etkili olan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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