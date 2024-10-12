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Burdur'da 20 Metre Derin Kuyuya Düşen İnek 2 Saatte Kurtarıldı

Burdur'da 20 Metre Derin Kuyuya Düşen İnek 2 Saatte Kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir inek, evin bahçesindeki 20 metrelik kuyudan itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Olayın ardından kuyunun sahibi uyarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 20 metrelik su kuyusuna giren inek 2 saat süren çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bucak Barbaros Mahallesi Kırançay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yükleme esnasında bir inek kaçarak evin bahçesinde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğinde kuyuya düştü. İnek sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durum değerlendirmesi yaptıktan sonra 1 itfaiye erinin kuyuya inerek halat ile bağladığı inek yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Öte yandan, başka bir olumsuz durum yaşanmaması için kuyunun sahibine çevre güvenliğini alması için uyarıda bulunuldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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