Burdur'da 13 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur'da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde 4 Eylül'de kentteki asayiş olaylarının faillerinin tespiti, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede 'insan ticareti yapma', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'kasten öldürme' suçundan olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
