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Burdur Çavdır'da otomobil savruldu, sürücü öldü, 1 yaralı var

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Burdur Çavdır'da otomobil savruldu, sürücü öldü, 1 yaralı var
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Burdur'un Çavdır ilçesinde 29 Ekim gece Kayacık köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil yoldan savruldu; 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin yoldan savrulması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 29 Ekim günü saat gece saatlerinde Çavdır ilçesine bağlı Kayacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Deniz (26) idaresindeki 32 AGE 892 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı ve yoldan savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Deniz ile araçta yolcu olarak bulunan A.S.(28) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Abdurrahman Deniz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan A.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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