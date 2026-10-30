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Burdur Bucak Ürkütlü'de gece çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Burdur Bucak Ürkütlü'de gece çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kimse etkilenmezken evde maddi hasar oluştu; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde sıralarında Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir kişinin etkilenmediği öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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