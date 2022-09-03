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Burdur haber! Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Burdur haberlerine göre Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da çiftlikteki balya yangını korkuttu

BURDUR - Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bağsaray Köyü ile Kuzköy arasında Mustafa Öztaş'a ait besihanede çıktı. Saman balyalarından duman çıktığını gören çiftlik çalışanları hem yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı hem de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalışanlar kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Çeltikçi Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kepçe yardımıyla balyalar havalandırılırken içten içe yanan samanı ekipler söndürme çalışması yaptı. Yangında 20 büyük balya yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kağan Onaran - 3. Sayfa

Çeltikçi İtfaiye Burdur 3. Sayfa Haberler

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