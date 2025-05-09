Bunu da gördük! Çıplak şekilde çalışan aşçının görüntüleri tepki çekti
Eskişehir'de bir çorbacıda çekilen görüntülerde, aşçının çıplak bir şekilde çalıştığı görüldü. Büyük tepki çeken görüntülere "Hijyen yok, sağlık yok, kural yok" yorumları yapıldı. Vatandaşlar denetim çağrısı yaptı.
Eskişehir'de bir çorbacıda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, mutfakta kişinin çıplak bir şekilde ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde çalıştığı görülüyor.
YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR
Gıda güvenliği ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu koşullar karşısında, ilgili denetim birimlerinin harekete geçmesi bekleniyor. Eskişehir halkı ise bu tür işletmelerin daha sıkı denetlenmesini ve gereken yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa