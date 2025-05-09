Bunu da gördük! Çıplak şekilde çalışan aşçının görüntüleri tepki çekti

Eskişehir'de bir çorbacıda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, mutfakta kişinin çıplak bir şekilde ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde çalıştığı görülüyor.

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Gıda güvenliği ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu koşullar karşısında, ilgili denetim birimlerinin harekete geçmesi bekleniyor. Eskişehir halkı ise bu tür işletmelerin daha sıkı denetlenmesini ve gereken yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.