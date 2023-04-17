Bunalımda olduğu iddia edilen kişi telefonları açmayınca ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

Kocaeli'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişinin yakınları kendisinden haber alamayınca ekipler seferber oldu.

Kocaeli'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişinin yakınları kendisinden haber alamayınca ekipler seferber oldu. İkametin kapısı kırılarak içeri girildi, uyur vaziyetteki şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Darıca ilçesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan villada meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen 35 yaşındaki İ.A., yakınlarının telefonlarına cevap vermedi. Endişelenen yakınları, kendisine zarar vermiş olabileceği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İ.A.'nın oturduğu villanın kapısını kırarak içeri girdi. İ.A.'nın evinde uyur vaziyette olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi uygulanan İ.A., tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ