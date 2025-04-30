Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Trajik olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre lüks otomobilin içinden silah sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAFASINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, müteahhit Recep Erarslan'ı (40) otomobilin sürücü koltuğunda kafasından vurulmuş olarak buldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayın duyulmasının ardından Eraslan'ın çalışanları, yakınları ve eşi olay yerine geldi. Yakınları ve eşi Eraslan'ın ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 3 çocuk babası iş insanının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.