Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunalıma giren 3 çocuk babası müteahhit Recep Erarslan, lüks otomobilinde kafasına sıkarak intihar etti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken iş insanının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Trajik olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre lüks otomobilin içinden silah sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KAFASINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, müteahhit Recep Erarslan'ı (40) otomobilin sürücü koltuğunda kafasından vurulmuş olarak buldu.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Olayın duyulmasının ardından Eraslan'ın çalışanları, yakınları ve eşi olay yerine geldi. Yakınları ve eşi Eraslan'ın ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 3 çocuk babası iş insanının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.