Bulgaristan sınırında Moldova plakalı araca arkadan çarpan Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen trafik kazasında tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın (66) kullandığı tır, bir anlık dalgınlıkla Moldova plakalı bir tıra arkadan çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Paranlık, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SOFYA