Sınır kapısında tırda 198 kaçak tabanca ele geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde, Norveç'e gitmek üzere yola çıkan bir tırda 198 adet tabanca ve 120 fişek bulundu. Türk sürücü gözaltına alındı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan gümrüğüne gelen bir tırda kutular içerisinde 198 adet tabanca ele geçirildi.

Bulgaristan üzerinden Norveç'e gitmek üzere Türkiye'den yola çıkan Türk vatandaşı Y.G.'nin kullandığı yabancı plakalı tır Lesovo Gümrük Kapısı'nda detaylı aramaya alındı.

Araçta taşınan boya ve otomobil parçaları arasında yapılan incelemede, beyan edilmemiş 7 kutu içerisinde boş şarjörlü 198 adet tabanca ile 120 adet fişek ele geçirildi.

Kaçak silahlara el konulurken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. Türk vatandaşı sürücünün 72 saate kadar gözaltında tutulduğu öğrenildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
