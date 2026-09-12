Bulgaristan’da silah deposunda patlama

Bulgaristan'ın Gabrovo bölgesindeki bir silah deposunda patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bulgaristan'ın Gabrovo bölgene bağlı Tsareva Livada köyü yakınlarında özel Bulgar silah şirketi EMKO'ya ait bir silah deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Gabrovo Valisi Kristina Sidorova yaptığı açıklamada, "Yangın fabrikanın depolama alanının sınırları içinde. Depodan depoya yayılıyor" dedi.

Yerel medya, yangının EMCO'ya ait bir tesiste çıktığını ve şirketin geçtiğimiz ay başka bir tesisinde de patlama yaşandığını aktardı.

EMCO, Bulgar iş adamı Emilian Gebrev'e ait. Bulgar savcılar, Gebrev'in tesislerine Rus ajanlar tarafından geçmişte saldırılar düzenlendiğini ifade etmişti.

Rusya-Bulgaristan arasındaki silah krizi

2024 yılında Bulgaristan, 2011 ile 2020 yılları arasında Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmek üzere mühimmat depolayan EMCO silah depolarının imhasına karışmakla suçlanan 6 Rus vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. O dönemdeki savcılar Bulgaristan'daki patlamalar, 2015'te Gebrev'e yönelik zehirleme girişimi ve 2014'te Çekya'daki mühimmat deposu patlamaları arasında bağlantılar olabileceği vaysamınında bulunmuştu.

Rusya ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı